«C добром и не без лишней лести»: Шнуров и Собчак обменялись колкостями в Сети на фоне слухов о разводе ведущей

В Рунете не утихает обсуждение возможного скорого развода Ксении Собчак и Максима Виторгана. Многие приятели телеведущей из светской тусовки уже дали понять, что слухи имеют под собой почву. Так же поступил и рокер Сергей Шнуров, который удивился тому, что Ксении не нравятся разговоры на эту тему в Сети.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны! // Под свет софитов сами выставляли, // Всю жизнь свою, фигуры и фасоны, // Семью, потом вдруг удивляются, — с *** ли, // Все копошатся, ой, в пространстве ихнем? // Вываливали все и с тем же вместе, // Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. // Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте», — едко заявил Шнуров в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).