«C добром и не без лишней лести»: Шнуров и Собчак обменялись колкостями в Сети на фоне слухов о разводе ведущей

В Рунете не утихает обсуждение возможного скорого развода Ксении Собчак и Максима Виторгана. Многие приятели телеведущей из светской тусовки уже дали понять, что слухи имеют под собой почву. Так же поступил и рокер Сергей Шнуров, который удивился тому, что Ксении не нравятся разговоры на эту тему в Сети.
«Ну до чего ж смешные медиаперсоны! // Под свет софитов сами выставляли, // Всю жизнь свою, фигуры и фасоны, // Семью, потом вдруг удивляются, — с *** ли, // Все копошатся, ой, в пространстве ихнем? // Вываливали все и с тем же вместе, // Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. // Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте», — едко заявил Шнуров в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Через несколько часов последовал и не менее язвительный ответ Собчак: «Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца» // С утра все «кумушки» заняли в зале место, Чтоб помесить всех сплетен тесто. // Хочу сказать, с добром и не без лишней лести — Идите на ***все! Ну, а точнее — лезьте! // И прихватите вы с собой в дорогу, //***вшего мечту, Серегу! // Посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт! )))».
Напомним, поговаривают, что Ксения давно изменяет мужу с театральным режиссером Константином Богомоловым. Якобы пара вместе еще с лета и сейчас перестала скрывать свои отношения даже от Максима Виторгана. По слухам, телеведущая и актер уже не живут вместе, Новый год будут встречать также порознь, а затем объявят о расставании.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram