Бывший муж Памелы Андерсон хочет жениться на ней в третий раз?

Личная жизнь 51-летней Памелы Андерсон снова в центре внимания. Пока одни СМИ обсуждают ее молодого жениха — 33-летнего футболиста Адиля Рами, другие раскопали историю с бывшим супругом звезды, 50-летним Риком Саломоном. Если верить сообщениям издания The Sun, мужчина не делает дома ремонт, чтобы любимая женщина могла вернуться.
Пэм и Рик заключали брак дважды. Впервые они узаконили отношения в Вегасе в сентябре 2007-го, но брак был расторгнут через полгода, в 2008-м. В 2014-м году они снова поженились, но развелись в 2015-м.
Фото: EastNews
Сыновья актрисы — 22-летний Брендон и 21-летний Дилан — поддерживают ее бывшего в желании жениться на их маме снова, передает The Sun, несмотря на то, что не являются его родными детьми. Молодые люди появились на свет в первом браке Памелы Андерсон с рок-музыкантом Томми Ли.
«Брендон и Дилан умоляли маму вернуться, утверждая что бывший муж еще любит ее. Они говорили ей: "Посмотри, все указывает на то, что он все еще влюблен. Он до сих пор живет в доме, который ты обставила, ничего не меняя — чтобы ты могла вернуться"», — цитирует издание слова инсайдера.
До Памелы Рик с 1995 по 2000 годы был женат на актрисе Элизабет Дейли, сейчас ей 57 лет. С 2002 по 2003 год он состоял в браке с актрисой Шеннен Доэрти, сейчас ей 48.
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram, eastnews, globallookpress
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