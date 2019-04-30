Бывший муж Памелы Андерсон хочет жениться на ней в третий раз?

Сыновья актрисы — 22-летний Брендон и 21-летний Дилан — поддерживают ее бывшего в желании жениться на их маме снова, передает The Sun, несмотря на то, что не являются его родными детьми. Молодые люди появились на свет в первом браке Памелы Андерсон с рок-музыкантом Томми Ли.

«Брендон и Дилан умоляли маму вернуться, утверждая что бывший муж еще любит ее. Они говорили ей: "Посмотри, все указывает на то, что он все еще влюблен. Он до сих пор живет в доме, который ты обставила, ничего не меняя — чтобы ты могла вернуться"», — цитирует издание слова инсайдера.

До Памелы Рик с 1995 по 2000 годы был женат на актрисе Элизабет Дейли, сейчас ей 57 лет. С 2002 по 2003 год он состоял в браке с актрисой Шеннен Доэрти, сейчас ей 48.