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Бывший муж Бритни Спирс требует от нее в три раза больше денег на содержание сыновей

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Кевин Федерлайн
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Адвокат 40-летнего Кевина Федерлайна заявил, что его подопечному нужно больше денег, которые он планирует получить от 36-летней экс-супруги Бритни Спирс.

Певица Бритни Спирс и бывший танцор Кевин Федерлайн развелись 10 лет назад и тогда же составили договор опеки над двумя общими сыновьями — Шоном и Джейденом. Согласно документам, Бритни обязана выплачивать Кевину 20 тысяч долларов ежемесячно. Но спустя время мужчина решил, что этой суммы недостаточно.

«Мисс Спирс стоит подумать над тем, чтобы увеличить выплату как минимум в три раза. Дело в том, что Шону и Джейдену может быть некомфортно каждый раз менять общую обстановку и уровень жизни, приезжая к отцу, который зарабатывает намного меньше, чем его бывшая жена», — заявил адвокат Федерлайна в интервью журналу Us Weekly.

Пока неизвестно, как на это отреагировала Бритни. Вполне возможно, она пойдет навстречу экс-супругу, поскольку сумела в итоге наладить с ним отношения и даже подружилась с его новой женой Викторией Принс. Кстати, всего у Кевина Федерлайна шестеро детей от разных женщин.

Фото: Patrick T Fallon, Valerie Nerres, Barcroft Media / Global Look Press, Instagram

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