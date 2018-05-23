Бывший муж Бритни Спирс требует от нее в три раза больше денег на содержание сыновей

Певица Бритни Спирс и бывший танцор Кевин Федерлайн развелись 10 лет назад и тогда же составили договор опеки над двумя общими сыновьями — Шоном и Джейденом. Согласно документам, Бритни обязана выплачивать Кевину 20 тысяч долларов ежемесячно. Но спустя время мужчина решил, что этой суммы недостаточно.

«Мисс Спирс стоит подумать над тем, чтобы увеличить выплату как минимум в три раза. Дело в том, что Шону и Джейдену может быть некомфортно каждый раз менять общую обстановку и уровень жизни, приезжая к отцу, который зарабатывает намного меньше, чем его бывшая жена», — заявил адвокат Федерлайна в интервью журналу Us Weekly.