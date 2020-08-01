Бывшая жена Валерия Меладзе раскрыла секрет, как пережить болезненный разрыв с любимым человеком

«Объясню почему. Человек в этом состоянии энергетически истощен и редко излучает любовь. Скорее, он её ищет и потенциально является её «поглотителем». Нормальный мужчина(женщина) никогда не попадётся на этот «крючок». Сравнить это можно с ночным небом, где видны только сияющие звезды. Чёрные дыры глазу невидимы. А сиять - значит излучать, отдавать, но никак не получать. Поэтому прав был Гиппократ, призывавший лечить больного, а не болезнь. Вывод: Чтобы встретить настоящую вторую половину, а не случайные связи для «здоровья», нужно самому превратиться в Звезду, т.е. перейти на ту энергетическую частоту, где от тебя исходят мир, радость и самодостаточность. А это труд и не быстрый.. Вот такая простая арифметика…», — подытожила Меладзе.

«Ирина, Ваши слова меня ведут уже второй год. Спасибо! Надеюсь, и я снова опять засияю», «Ирочка! Какая Вы умница! Спасибо большое за советы. Всё верно», «Здравые и правильные рассуждения!», «Ирина! Вам Браво! Как всё правильно сказано!», «Ирина, здравствуйте! Насколько Вы глубокий человек, правильный и умный, и настолько же вам, наверное, трудно в этой жизни беспринципной и безнравственной», — комментируют пост бывшей супруги Валерия Меладзе подписчики.

Брак Ирины и Валерия Меладзе потерпел фиаско задолго до его расторжения. За десять лет до официального развода с супругой у певца на стороне родился сын. Несмотря на то, что бывшие супруги смогли наладить отношения, поклонники до сих пор не могут простить Валерию измену жене, с которой он прожил в браке более двадцати лет и воспитал трех дочерей.