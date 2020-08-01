Бывшая жена Валерия Меладзе раскрыла секрет, как пережить болезненный разрыв с любимым человеком
Фото: Instagram/@irinameladze_
Ирина и Валерий Меладзе официально развелись в 2014 году, однако проблемы в браке начались задолго до этого. Оглядываясь с высоты прожитых лет на свое прошлое, бывшая жена популярного певца решила поделиться с подписчиками житейской мудростью и рассказать, как легче пережить болезненное расставание. Так, Ирина уверена, что «лечить подобное подобным» — неподходящий принцип: «По природе людям свойственно «вить гнездо» и часто после расставания с «бывшими» кажется, что наилучшим лекарством будут новые отношения. Ещё Гиппократ вывел принцип:«Подобное лечится подобным», и первое, что ищет раненое сердце- конечно любви.) Вроде бы всё сходится... Но не так всё однозначно. Мало кто знает, что тот же Гиппократ призывал лечить не болезнь, а больного. Где-то читала, что психологи не рекомендуют в первое время после болезненных разрывов заводить серьезные отношения. Думаю, что они и маловероятны…».
«Объясню почему. Человек в этом состоянии энергетически истощен и редко излучает любовь. Скорее, он её ищет и потенциально является её «поглотителем». Нормальный мужчина(женщина) никогда не попадётся на этот «крючок». Сравнить это можно с ночным небом, где видны только сияющие звезды. Чёрные дыры глазу невидимы. А сиять - значит излучать, отдавать, но никак не получать. Поэтому прав был Гиппократ, призывавший лечить больного, а не болезнь. Вывод: Чтобы встретить настоящую вторую половину, а не случайные связи для «здоровья», нужно самому превратиться в Звезду, т.е. перейти на ту энергетическую частоту, где от тебя исходят мир, радость и самодостаточность. А это труд и не быстрый.. Вот такая простая арифметика…», — подытожила Меладзе.
«Ирина, Ваши слова меня ведут уже второй год. Спасибо! Надеюсь, и я снова опять засияю», «Ирочка! Какая Вы умница! Спасибо большое за советы. Всё верно», «Здравые и правильные рассуждения!», «Ирина! Вам Браво! Как всё правильно сказано!», «Ирина, здравствуйте! Насколько Вы глубокий человек, правильный и умный, и настолько же вам, наверное, трудно в этой жизни беспринципной и безнравственной», — комментируют пост бывшей супруги Валерия Меладзе подписчики.
Брак Ирины и Валерия Меладзе потерпел фиаско задолго до его расторжения. За десять лет до официального развода с супругой у певца на стороне родился сын. Несмотря на то, что бывшие супруги смогли наладить отношения, поклонники до сих пор не могут простить Валерию измену жене, с которой он прожил в браке более двадцати лет и воспитал трех дочерей.