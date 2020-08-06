Бывшая жена Валерия Меладзе — о «стареющих Ромео»: «Интересует его в женщине лишь фасад»

«Отсюда отрицание ровесниц (как самого себя) и погоня за подружками дочери. Тезис его жизни: «О секс, ты - мир!» Одет по моде, в бренды, любит красный (машина, бейсболка, кроссовки). На руках часы большого диаметра и толщиной не менее 1 см. Взгляд бегающий, долго ни на чем не сосредоточивается. Часто страдает дефицитом внимания и реагирует только на «фотовспышки», т.е. на что-то громкое, яркое, динамичное. В соотношении «форма/содержание» его интересует строго форма. И если вы заикнётесь что-то про душу, то он ни разу не про это. Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст, как «ночная ваза». Единственное хобби - физкультура, а иногда и без этого. Духовные практики и интеллектуальные высоты ему тоже неподвластны. Одним словом, нырять там некуда. Но распознать такое «сокровище» не всегда просто. Этот тип умеет прекрасно «пускать пыль в глаза». Женщина может годами работать над отношениями в надежде переделать беднягу, а, оставшись одна, ещё долго будет искать ответы в себе, где же оступилась. А искать, если честно, просто нечего. Даже если женщина умница-разумница, красавица-раскрасавица, итог будет тот же по одной простой причине, что вы имеете дело с деструктивным человеком, от которого нужно бежать куда подальше и чем быстрее, тем здоровее», — подытожила Ирина Меладзе.

«Обожаю», «Да! Да! Да!», «Гениально!», «Какая вы умная женщина!!! Не перестаю вами восхищаться!!!! Все в точку!!!», «Ирина, вы гениальны! Я восхищаюсь вами!», «Абсолютно точно. Сразу замечала таких. И как-то жаль их, что ли», «Как вы умеете сказать!» — комментируют пост подписчики бывшей супруги певца.

А вы согласны с Ириной Меладзе?

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