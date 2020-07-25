Бывшая жена мужа певицы Нюши объяснила, почему не давала развод
Алена Сивова оправдалась перед поклонниками Нюши.
«Я занималась детьми, своим эмоциональным и физическим здоровьем после родов и смерти мамы. А «технические вопросы» мужчина взял на себя. Но там есть вопросы к законодательству, ведь развод не дают сразу — ждут, когда младенцу исполнится год. А потом еще время на примирение дают», — написала Алена в соцсетях.
Фото и видео: Instagram
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