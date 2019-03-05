Бывшая жена Александра Серова рассказала о смерти первой дочери и насилии в семье

Гимнастка Елена Стебенева была единственной официальной женой Александра Серова. С ним она прожила в законном браке 18 лет и родила ему дочь Мишель. Долгое время женщина не рассказывала о подробностях жизни с музыкантом, но на фоне последних событий прервала молчание.

Выяснилось, что первая дочь пары умерла от сердечной недостаточности вскоре после появления на свет. Еще в утробе матери малышка развивалась неправильно: у нее не было ручки до уровня локтя.

Вторая дочь родилась не в самых благоприятных для ребенка условиях: жена знала о постоянных изменах мужа, а он особо и не скрывал свои похождения.

Одну из измен Елена застала лично. Скандал, который спровоцировала эта встреча с другой женщиной, перерос в рукоприкладство со стороны Александра. Но влюбленная женщина терпела все ради дочери.

«Мне хотелось вылезти наизнанку, сделать для него что-то лучше, чем я могу», — цитирует ее «СтарХит».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress