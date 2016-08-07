logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бывшая солистка «Тутси» Мария Вебер разводится с мужчиной своей мечты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Фото из Instagram Марии Вебер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Развод Марии Вебер с бизнесменом Сергеем Буниным совпал с появлением ее интимных фото в Сети.

Два года назад бизнесмен Сергей Бунин завоевал сердце бывшей солистки «Тутси» Марии Вебер. «Сергей за очень за короткий срок меня как будто околдовал. <...> Я поняла, что есть чудеса, что если искренне веришь, как представляешь, то сбудется. Мне повезло, как я загадывала в глубине души, так и случилось», — говорила тогда счастливая невеста.

Певица, которая не задумывалась о замужестве, так как не верила, что ее когда-то возьмут в жены с ребенком (Мария воспитывает 12-летнего сына Оскара), сыграла с председателем совета директоров «Русской медиагруппы» пышную свадьбу в подмосковном гольф-клубе.

После свадьбы и карьера пошла вверх: песни Марии попали в ротацию на «Русском радио», она стала номинанткой на премию «Золотой граммофон». Сегодня стало известно: пара развелась. Эту информацию подтвердил секретарь 39-летнего бизнесмена.

Причины расставания неизвестны. Однако эта неприятность не пришла одна: на днях хакеры вскрыли телефон певицы и опубликовали ее интимные снимки на страничке взломанного Инстаграм Марии Горбань.

А вы знакомы с творчеством певицы?

Фото: istagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет