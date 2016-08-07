Бывшая солистка «Тутси» Мария Вебер разводится с мужчиной своей мечты

Два года назад бизнесмен Сергей Бунин завоевал сердце бывшей солистки «Тутси» Марии Вебер. «Сергей за очень за короткий срок меня как будто околдовал. <...> Я поняла, что есть чудеса, что если искренне веришь, как представляешь, то сбудется. Мне повезло, как я загадывала в глубине души, так и случилось», — говорила тогда счастливая невеста.

Певица, которая не задумывалась о замужестве, так как не верила, что ее когда-то возьмут в жены с ребенком (Мария воспитывает 12-летнего сына Оскара), сыграла с председателем совета директоров «Русской медиагруппы» пышную свадьбу в подмосковном гольф-клубе.