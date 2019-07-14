Бывшая невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж экс-участника «Дома-2»

Под романтическими фотографиями подписчики стали поздравлять пару, однако некоторые выразили сомнение в том, что свадьба состоится. Жених и невеста на подобные комментарии не отвечают и ситуацию не комментируют.

Напомним, Тимати даже после рождения дочери не сделал Алене предложение руки и сердца, вскоре пара распалась, но ради Алисы родители сохранили хорошие отношения.