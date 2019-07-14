Бывшая невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж экс-участника «Дома-2»

26-летняя Алена Шишкова, мать дочери рэпера Тимати, выходит замуж за звезду «Дома-2» Олега Майами, сообщает «Комсомольская правда». 29-летний Олег сделал предложение на берегу Бискайского залива, где проходили съемки популярной программы «Форт Боярд», а после разместил недвусмысленный пост в Instagram.
«Пожелайте нам счастья», - написал Майами.
Под романтическими фотографиями подписчики стали поздравлять пару, однако некоторые выразили сомнение в том, что свадьба состоится. Жених и невеста на подобные комментарии не отвечают и ситуацию не комментируют.
Напомним, Тимати даже после рождения дочери не сделал Алене предложение руки и сердца, вскоре пара распалась, но ради Алисы родители сохранили хорошие отношения.
Сейчас артист живет с моделью Анастасией Костенко, которая вскоре родит ему второго ребенка. Отправится ли Тимати в загс с новой возлюбленной, неизвестно.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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