Быть мамой своему мужу и другие женские ошибки в отношениях, которые ведут к расставанию

Конечно, забота и внимание в отношениях очень важны, однако существует определенная грань. Например, «поведение мамочки» отталкивает мужчин. Также по завершении так называемого конфетно-букетного периода стоит отказаться от слишком ласковых прозвищ, вроде «зайки» или «котика». Об этом сообщает «Пятый канал».

Не лучшая идея додумывать и решать что-либо за своего партнера, поскольку мужчины прямолинейны и с ними вести себя лучше соответственно. Александр Шахов рекомендовал и не заменять любимым подружек. Безусловно, делиться секретами и личными переживаниями в паре надо, но важно не переборщить. Еще одной огромной ошибкой считается отказ в сексе.