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Букет алых роз, нежные слова и признания: Лобода и Линдеманн тайно встретились в Берлине

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода с дочкой Евой

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Российские СМИ сообщили, что 36-летняя Светлана Лобода, которая сейчас гастролирует по Германии, встретилась в Берлине с предполагаемым возлюбленным, 55-летним Тиллем Линдеманном.

После недавней операции на почках Светлана Лобода не стала отлеживаться на больничном и отправилась на гастроли в Германию. За артисткой пристально следят не только местные, но и российские СМИ и папарацци. Как сообщил портал Dni.ru, после концерта в Берлине блондинка... надела темный парик и огромные очки, чтобы ее не узнали — ведь она отправилась на свидание с предполагаемым возлюбленным, солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Более того, мужчина появился еще в концертном зале, но выступление Лободы музыкант смотрел из VIP-ложи вдали от посторонних глаз. Куда отправилась пара после шоу — неизвестно, но вскоре в Instagram Светланы был опубликован загадочный пост: она позировала со старшей дочкой Евой, которую взяла с собой в Германию, и большим букетом красных роз. «Thank you, my love», — написала звезда.

Напомним, недавно в эмоциональном интервью Андрею Малахову Светлана призналась, что из больницы в Москве ее действительно встретил Тилль Линдеманн, но так и не подтвердила, что именно он является ее нынешним возлюбленным и отцом младшей 5-месячной дочки Тильды. Кстати, сам Тилль давно разведен и у него есть две взрослые дочери от предыдущих отношений, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь Неле родила Тиллю внука Фрица Фиделя.

Фото и видео: STAR-MEDIA, Francesco Castaldo, Gartner, imago stock&people, Instagram

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