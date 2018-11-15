Букет алых роз, нежные слова и признания: Лобода и Линдеманн тайно встретились в Берлине

После недавней операции на почках Светлана Лобода не стала отлеживаться на больничном и отправилась на гастроли в Германию. За артисткой пристально следят не только местные, но и российские СМИ и папарацци. Как сообщил портал Dni.ru, после концерта в Берлине блондинка... надела темный парик и огромные очки, чтобы ее не узнали — ведь она отправилась на свидание с предполагаемым возлюбленным, солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Более того, мужчина появился еще в концертном зале, но выступление Лободы музыкант смотрел из VIP-ложи вдали от посторонних глаз. Куда отправилась пара после шоу — неизвестно, но вскоре в Instagram Светланы был опубликован загадочный пост: она позировала со старшей дочкой Евой, которую взяла с собой в Германию, и большим букетом красных роз. «Thank you, my love», — написала звезда.