«Будни разведенки»: Агата Муцениеце показала, как живет без Павла Прилучного

«Я не брошу тебя, влог! Новый выпуск) уже на канале #прилучныебудни #будниразведенки #самоиронияНашеФсе», — написала она в анонсе, а в самом видео на своем YouTube-канале рассказала о том, как ей было сложно решиться на развод.

«Мне кажется, что это важно — важно каждой женщине, важно каждой маме, важно каждой девушке не бояться. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду и как сложится дальнейшая моя судьба или жизнь. Но я от всей души хочу пожелать всем женщинам не бояться делать то, что вы считаете нужным», — сказала она.

О том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись после десяти лет отношений, восемь из которых они прожили в браке, мир узнал 24 февраля.