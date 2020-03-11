passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Будни разведенки»: Агата Муцениеце показала, как живет без Павла Прилучного

31-летняя Агата Муцениеце призналась, что ей было трудно решиться на развод, и теперь она не знает, что ее ждет в будущем.

«Я не брошу тебя, влог! Новый выпуск) уже на канале #прилучныебудни #будниразведенки #самоиронияНашеФсе», — написала она в анонсе, а в самом видео на своем YouTube-канале рассказала о том, как ей было сложно решиться на развод.

«Мне кажется, что это важно — важно каждой женщине, важно каждой маме, важно каждой девушке не бояться. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду и как сложится дальнейшая моя судьба или жизнь. Но я от всей души хочу пожелать всем женщинам не бояться делать то, что вы считаете нужным», — сказала она.

О том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись после десяти лет отношений, восемь из которых они прожили в браке, мир узнал 24 февраля.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!