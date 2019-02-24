«Будет лагерь и все по инструкции»: Ксения Бородина рассказала о своей строгой бабушке

Сейчас семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова отдыхает в Таиланде. На днях звезда пожаловалась фолловерам, что ни она, ни другие родные не могут проснуться раньше 11 утра, поэтому на пляж приходят в самое неудачное и даже опасное время. Однако у Ксении есть выход — совсем скоро к ним присоединится ее бабушка Галина.

«Ничего, завтра бабушка приедет и покажет тут всем))) будет лагерь))) в 8 утра подъем))) вообще с бабушкой всегда все по другому))) все по инструкции)», — рассказала Бородина интернет-пользователям (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).