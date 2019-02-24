«Будет лагерь и все по инструкции»: Ксения Бородина рассказала о своей строгой бабушке

Сейчас семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова отдыхает в Таиланде. На днях звезда пожаловалась фолловерам, что ни она, ни другие родные не могут проснуться раньше 11 утра, поэтому на пляж приходят в самое неудачное и даже опасное время. Однако у Ксении есть выход — совсем скоро к ним присоединится ее бабушка Галина.
«Ничего, завтра бабушка приедет и покажет тут всем))) будет лагерь))) в 8 утра подъем))) вообще с бабушкой всегда все по другому))) все по инструкции)», — рассказала Бородина интернет-пользователям (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Бабуля вас научит просыпаться во время», «Я тоже такая "бабушка" которая будит девчонок. Но недовольство всегда», «Просто всегда нужна дисциплина», «❤️Нормальный отдых. Можно позволить и поспать дольше», «С бабушками не забалуешь», «У нас тоже бабушка всех строит», «Инструкция это конечно очень хорошо! И правильно. Но сон — это такая неотъемлемая часть нашей жизни — что иногда лучше поспать)», «Вы не одни такие! мы тоже в самое пекло приходим на пляж!» — согласны с Ксенией подписчики.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram