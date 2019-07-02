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«Будь моей»: Полина Гагарина рассказала, как муж сделал ей предложение

Дмитрий Исхаков решился на смелый поступок во Франции 6 лет назад.

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков — яркая пара. Злые языки называли их союз мезальянсом, но ни они, ни их поклонники так не считают: результатом их встречи стала не только очаровательная дочка, но и масса видеоклипов и красивых съемок, которые поспособствовали росту певицы.

«На этом мосту всех влюбленных @isxakov 6 лет назад сделал мне предложение! Единственное, что он смог выговорить: "Будь моей..." Вот стала, и не жалею ни разу», — написала Полина под романтической фотографией.

«Малыш! 😍😘 это был чудесный день. Один из лучших в моей жизни. В нашей жизни»,— ответил в комментариях Дмитрий.

«Полина, счастья Вашей семье, Вы удивительная и невероятно талантливая пара, какие сейчас редко встречаются: интеллигентная и с красивой душой», «Вы невероятно красивая пара. Будьте счастливы вместе еще много много лет», — поздравляют растроганные поклонники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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