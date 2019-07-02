«Будь моей»: Полина Гагарина рассказала, как муж сделал ей предложение

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков — яркая пара. Злые языки называли их союз мезальянсом, но ни они, ни их поклонники так не считают: результатом их встречи стала не только очаровательная дочка, но и масса видеоклипов и красивых съемок, которые поспособствовали росту певицы.

«На этом мосту всех влюбленных @isxakov 6 лет назад сделал мне предложение! Единственное, что он смог выговорить: "Будь моей..." Вот стала, и не жалею ни разу», — написала Полина под романтической фотографией.