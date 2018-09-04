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Брутальный мачо и хрупкая красавица: Юлия Началова представила публике нового возлюбленного

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Началова с новым возлюбленным

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37-летняя Юлия Началова перестала скрывать нового мужчину в своей жизни.

После расставания с хоккеистом Александром Фроловым певица Юлия Началова довольно долгое время была одна, растворившись в заботах о 11-летней дочери Вере. Однако в последние несколько месяцев в микроблоге Юлии стали появляться намеки, что ее сердце вновь несвободно.

Наконец, 3 сентября интрига раскрылась — звезда пришла на светское мероприятие с новым бойфрендом. Более того, Юлия опубликовала пару снимков с ним в своем Instagram. Журналисты выяснили, что импозантного спутника Началовой зовут Вячеслав. Оказалось, что он знаком с экс-супругом Юлии Евгением Алдониным, с которым, кстати, звезда виделась на школьной линейке, провожая общую дочь в 6 класс.

«Мой новый молодой человек и бывший муж знакомы. Они не то чтобы дружат, просто хорошо друг к другу относятся. Дочери я не говорила, мол, это Вячеслав, теперь он будет с нами жить. Вера — умная девочка, она и сама все поняла. О свадьбе пока речи не идет — нам хочется получше узнать друг друга и не спешить. Хотя я не против снова создать семью, снова забеременеть и родить. Хотела бы на сей раз мальчика», — рассказала Началова в интервью порталу Dni.ru.

Фото: Instagram

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