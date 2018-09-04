Брутальный мачо и хрупкая красавица: Юлия Началова представила публике нового возлюбленного

После расставания с хоккеистом Александром Фроловым певица Юлия Началова довольно долгое время была одна, растворившись в заботах о 11-летней дочери Вере. Однако в последние несколько месяцев в микроблоге Юлии стали появляться намеки, что ее сердце вновь несвободно.

Наконец, 3 сентября интрига раскрылась — звезда пришла на светское мероприятие с новым бойфрендом. Более того, Юлия опубликовала пару снимков с ним в своем Instagram. Журналисты выяснили, что импозантного спутника Началовой зовут Вячеслав. Оказалось, что он знаком с экс-супругом Юлии Евгением Алдониным, с которым, кстати, звезда виделась на школьной линейке, провожая общую дочь в 6 класс.