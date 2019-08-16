Бренчание ложечкой о стакан, открытый тюбик с зубной пастой и не только: девушки признались, что их на самом деле раздражает в парнях

Вот и сказочке конец: нам редко показывают, что происходит после того, как в какой-нибудь драме влюбленные, преодолев все невзгоды, все-таки остаются вместе и начинают строить семью. А ведь именно там и начинается все, о чем впечатлительным девушкам просто не говорят — бытовая жизнь, домашние дела, которые съедают и романтику, и бабочек в животе, и нервы.

Девушка из Великобритании поделилась в Сети своей болью: все в ее муже замечательно, только вот выдавливать зубную пасту из тюбика начинает с середины. Незначительная проблема вряд ли когда-то станет причиной для серьезной ссоры, но ей было важно знать, что она не одна с такой странной претензией. Как передает британское издание Daily Mail, сотни девушек поддержали неожиданное желание выговорить все, что их раздражает в возлюбленных.

«Он очень шумно ест, я не могу этого вынести. Вчера меня так это разозлило, что я ушла спать», «Мой парень ходит по дому во время чистки зубов… А я ненавижу мятный запах и считаю его хождение по комнатам ужасным», «Когда он солит еду, то делает это очень картинно, будто в фильме о кулинарии, и в итоге эта соль оказывается везде. Он ее даже не убирает за собой!», «Он никогда не говорит простое слово «да». Все время отвечает «Было бы замечательно», «Не откажусь». Бесит!», «Мой молодой человек все время убирает за мной, потому что чистота — это хорошо, но он убирает вещи, которые я еще использую! Я такая же опрятная, как и он, и мне бы в голову не пришло убирать то, что ему еще нужно», «Все время напоминает мне про чай. Напиток горячий, и я жду, когда вода остынет, а он настаивает, что надо пить кипяток», «Не использует доску для резки хлеба. Прям на столешнице делает бутерброды», «Не убирает за собой вещи, которые достает», «Он оставляет ложку от чая на столе, на котором потом остается след. Я в ярости!», «Он моет только легкие вещи, а кастрюли и сковородки оставляет мне под каким-нибудь предлогом», — злились девушки.