Брэдли Купер привел на «Оскар» и возлюбленную Ирину Шейк, и маму Глорию Кампано

Эта ночь может стать одной из самых запоминающихся в жизни Брэдли Купера — он номинирован на несколько «Оскаров» за свой фильм «Звезда родилась». Поэтому актер, ставший для этой картины одновременно и режиссером, решил пригласить на церемонию самых любимых — маму Глорию Кампано и гражданскую супругу Ирину Шейк.

Брэдли сначала позировал фотографам один, но к нему быстро присоединились красавица Ирина в роскошном черном вечернем платье, а затем и родительница.