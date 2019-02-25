logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Брэдли Купер привел на «Оскар» и возлюбленную Ирину Шейк, и маму Глорию Кампано

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Глория Кампано, Брэдли Купер и Ирина Шейк

Arrows-left
Arrows-right
Reload
44-летний актер и режиссер решил взять с собой на главную киноцеремонию обеих любимых женщин.

Эта ночь может стать одной из самых запоминающихся в жизни Брэдли Купера — он номинирован на несколько «Оскаров» за свой фильм «Звезда родилась». Поэтому актер, ставший для этой картины одновременно и режиссером, решил пригласить на церемонию самых любимых — маму Глорию Кампано и гражданскую супругу Ирину Шейк.

Брэдли сначала позировал фотографам один, но к нему быстро присоединились красавица Ирина в роскошном черном вечернем платье, а затем и родительница.

Интересно, кто же остался дома с малышкой Леей де Сейн? Напомним, Брэдли и Ирина впервые стали родителями весной 2017-го. Они были вместе два года до этого счастливого события и встречаются до сих пор, но в последнее время в Сети упорно ходят слухи о тайном романе Брэдли с исполнительницей главной роли в его фильме, Леди Гагой. Судя по снимкам Брэдли с Ириной Шейк, он все же по-прежнему влюблен в российскую супермодель.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Hubert Boesl, Sonia Moskowitz, Ray Tang, Dennis Van Tine, Matt Brown / Global Look Press, Getty Images, East News

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
«Я запретил жене приближаться к ребенку»: реальная история отца-одиночки