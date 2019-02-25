Брэдли Купер привел на «Оскар» и возлюбленную Ирину Шейк, и маму Глорию Кампано

Эта ночь может стать одной из самых запоминающихся в жизни Брэдли Купера — он номинирован на несколько «Оскаров» за свой фильм «Звезда родилась». Поэтому актер, ставший для этой картины одновременно и режиссером, решил пригласить на церемонию самых любимых — маму Глорию Кампано и гражданскую супругу Ирину Шейк.
Брэдли сначала позировал фотографам один, но к нему быстро присоединились красавица Ирина в роскошном черном вечернем платье, а затем и родительница.
Интересно, кто же остался дома с малышкой Леей де Сейн? Напомним, Брэдли и Ирина впервые стали родителями весной 2017-го. Они были вместе два года до этого счастливого события и встречаются до сих пор, но в последнее время в Сети упорно ходят слухи о тайном романе Брэдли с исполнительницей главной роли в его фильме, Леди Гагой. Судя по снимкам Брэдли с Ириной Шейк, он все же по-прежнему влюблен в российскую супермодель.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Hubert Boesl, Sonia Moskowitz, Ray Tang, Dennis Van Tine, Matt Brown / Global Look Press, Getty Images, East News