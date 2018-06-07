«Брак, заключенный на небесах»: Валерию и Иосифа Пригожина поздравляют с венчанием

А затем продюсер удивил поклонников новым кадром: на снимке Иосиф и Валерия позируют на выходе из церкви. На певице — скромное белое платье и платок, покрывающий голову. «Брак, заключенный на небесах», — подписал снимок Пригожин. Поклонники сразу же сделали вывод, что влюбленные решили обвенчаться после 14 лет брака.

В комментариях интернет-пользователи поздравляют супругов с венчанием и желают им еще долгих лет семейной жизни.

Фото: Instagram