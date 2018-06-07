«Брак, заключенный на небесах»: Валерию и Иосифа Пригожина поздравляют с венчанием

Накануне певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин отметили годовщину свадьбы — влюбленные счастливы в браке уже 14 лет. Мужчина выложил фотографию со свадьбы и трогательно поздравил жену: «Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса…».
А затем продюсер удивил поклонников новым кадром: на снимке Иосиф и Валерия позируют на выходе из церкви. На певице — скромное белое платье и платок, покрывающий голову. «Брак, заключенный на небесах», — подписал снимок Пригожин. Поклонники сразу же сделали вывод, что влюбленные решили обвенчаться после 14 лет брака.
В комментариях интернет-пользователи поздравляют супругов с венчанием и желают им еще долгих лет семейной жизни.
Фото: Instagram