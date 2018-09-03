«Боже, благослови мою семью»: Ани Лорак впервые появилась с мужем на публике после слухов о его измене

Сегодня, 3 сентября, маленькая дочь Ани Лорак впервые пошла в школу. Певица опубликовала снимки с Софией в одном из учебных заведений, и на фото позировала с дочкой одна. Но на самом деле компанию ей и девочке составил муж и отец — Мурат Налчаджиоглу. Он выложил семейное селфи в свой Instagram и трогательно его подписал.

«Первый школьный день. Спасибо, Боже, что я его увидел. Благослови мою семью и всех детей в мире. Прости мне все мои ошибки. Дай мне силу, чтобы никогда не сдаваться», — заявил Мурат.