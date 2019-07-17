Борис Корчевников о личной жизни: «Остается только мечтать о семье»

Борис Корчевников ведет одно из самых популярных шоу в формате интервью «Судьба человека». Гостьей одного из последних выпусков стала актриса Елена Панова, которой удалось ненадолго занять позицию ведущей и расспросить Бориса о личной жизни. Так, Корчевников с горечью в голосе отметил, что уже потерял надежду на создание семьи: «А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже…».