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Борис Корчевников о личной жизни: «Остается только мечтать о семье»

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Борис Корчевникков

Телеведущий практически не надеется, что ему удастся создать семью.

Борис Корчевников ведет одно из самых популярных шоу в формате интервью «Судьба человека». Гостьей одного из последних выпусков стала актриса Елена Панова, которой удалось ненадолго занять позицию ведущей и расспросить Бориса о личной жизни. Так, Корчевников с горечью в голосе отметил, что уже потерял надежду на создание семьи: «А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже…».

В отличие от Бориса Елена настроена более позитивно. Актриса уверена, что телеведущий достаточно молод (20 июля ему исполнится 37 лет – прим.ред.), чтобы еще встретить свое счастье. Ранее поклонники подозревали Бориса в романе с Сабиной Цветковой. В блоге брюнетки было очень много публикаций с Корчевниковым.

Стоит отметить, что еще год назад Борис Корчевников рассказывал о том, что готовится стать отцом. В студии «Судьбы человека» ведущий просил певицу Натали научить его пеленать малыша: «Научите и меня, как это все делать. Я собираюсь стать папой, да!».

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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