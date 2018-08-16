Борец смешанного стиля Андреа Ли несколько лет терпела побои мужа

Жертвой домашнего насилия может стать абсолютно любая женщина — даже та, что может «дать сдачи» так, что мало не покажется. Сегодня СМИ сообщили о печальной судьбе бойца ММА: блондинку Андреа Ли годами избивал муж.

Доподлинно неизвестно, повлияла ли на семейные отношения профессиональная кличка женщины — за сходство с русскими красавицами ее прозвали КГБ. Ее супруг Донни Аарон ранее был осужден за нацистские наклонности.

Аарон обжег Ли сигаретой и пытался ее задушить во время их ссоры 4 августа. Как оказалось позже, это был не первый случай: «Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала», — сообщила подруга жертвы, боец MMA Энди Нгуйен.