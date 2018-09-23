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Большой конфликт в «Замуж за Бузову»: ложь, слезы Ольги и мужское выяснение отношений

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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Пятый эпизод проекта «Замуж за Бузову», в котором поющая ведущая ищет нового мужчину, получился очень эмоциональным.

Пятеро оставшихся участников шоу «Замуж за Бузову» — Валентин Коробков, Александр Гринев, Сергей Зеленский, Евгений Назаров и Денис Лебедев — прибыли в Неаполь, где их уже ждали ведущая шоу Марина Кравец, сама Ольга Бузова и... ее мама Ирина Александровна.

Мама певицы устроила мужчинам кулинарное испытание, в ходе которого наблюдала за ними и в итоге посоветовала дочери выбрать свидание с «Миллионером» Назаровым. Однако Ольга поступила по-своему, разделив следующий день на две встречи — с Валентином и с Денисом.

Оба участника приготовили для девушки приятные свидания: Валентин решил отвезти Ольгу на остров Капри, где они плавали на яхте и купались в море, а Денис пригласил на мастер-класс по приготовлению пасты. Мужчины ревновали звезду друг к другу, Денис и вовсе вновь признался ей в любви, но Ольга так и не решила, кому из них она симпатизирует больше.

Зато перед церемонией выбора ее ждал неприятный сюрприз — трое из участников написали ей записки, в которых обвинили Валентина в лицемерии и актерской игре. Ольга запуталась и расстроилась, однако заявила, что финальное объяснение с Коробковым ей понравилось, поскольку он вел себя спокойно и достойно перед ней. Впрочем, в самом конце эпизода Валентин решил разобраться с обидчиками по-мужски и полез в драку. Осталось неизвестным, покинул ли он в итоге проект.

Фото и видео: Instagram

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