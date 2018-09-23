Большой конфликт в «Замуж за Бузову»: ложь, слезы Ольги и мужское выяснение отношений

Оба участника приготовили для девушки приятные свидания: Валентин решил отвезти Ольгу на остров Капри, где они плавали на яхте и купались в море, а Денис пригласил на мастер-класс по приготовлению пасты. Мужчины ревновали звезду друг к другу, Денис и вовсе вновь признался ей в любви, но Ольга так и не решила, кому из них она симпатизирует больше.

Зато перед церемонией выбора ее ждал неприятный сюрприз — трое из участников написали ей записки, в которых обвинили Валентина в лицемерии и актерской игре. Ольга запуталась и расстроилась, однако заявила, что финальное объяснение с Коробковым ей понравилось, поскольку он вел себя спокойно и достойно перед ней. Впрочем, в самом конце эпизода Валентин решил разобраться с обидчиками по-мужски и полез в драку. Осталось неизвестным, покинул ли он в итоге проект.

Фото и видео: Instagram