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«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Серов

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29-летняя экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк призналась, что у нее действительно роман с певцом Александром Серовым, однако недавно артист поднял на нее руку.

Пока вся страна обсуждала личную жизнь Александра Серова — неудачный брак и бывшую любовницу, использовавшую специальную пробирку, чтобы тайком забеременеть от кумира — скандальный артист закрутил роман с не менее скандальной экс-участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк. Но недолго музыка играла: девушка подтвердила, что до недавнего времени встречалась с певцом, однако заявила, что он поднял на нее руку и этот поступок вынудил ее уйти.

«Александр Николаевич сказал, что нравлюсь ему, что относится ко мне как к дочке, обещал помочь с работой. Говорил, что будет меня брать на все светские мероприятия и концерты. А потом я стала замечать с его стороны какой-то нездоровый интерес. В общем, в итоге у нас несколько раз был интим. Со мной повсюду ходил его охранник. Чувствовала себя как птица в клетке. Это был самый кошмарный месяц в моей жизни. Еще просил познакомить его с моей лучшей подругой, даже звонил ей, предлагал что-то», — сообщила Дарья в интервью журналу StarHit.

Друзьяк также рассказала, что в итоге не выдержала и предложила бойфренду выяснить отношения, но разговору Серов якобы предпочел кулаки. «Теперь не знаю, что делать. Но очень хочу, чтобы другие наивные девочки не велись на пустые обещания и не повторяли моих ошибок. Ничего хорошего из этого не будет», — горько добавила она, не отрицая, что может вернуться к Александру Николаевичу, поскольку возвращаться в родную Одессу пока не планирует.

Фото и видео: Instagram

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