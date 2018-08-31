«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве

Пока вся страна обсуждала личную жизнь Александра Серова — неудачный брак и бывшую любовницу, использовавшую специальную пробирку, чтобы тайком забеременеть от кумира — скандальный артист закрутил роман с не менее скандальной экс-участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк. Но недолго музыка играла: девушка подтвердила, что до недавнего времени встречалась с певцом, однако заявила, что он поднял на нее руку и этот поступок вынудил ее уйти.

«Александр Николаевич сказал, что нравлюсь ему, что относится ко мне как к дочке, обещал помочь с работой. Говорил, что будет меня брать на все светские мероприятия и концерты. А потом я стала замечать с его стороны какой-то нездоровый интерес. В общем, в итоге у нас несколько раз был интим. Со мной повсюду ходил его охранник. Чувствовала себя как птица в клетке. Это был самый кошмарный месяц в моей жизни. Еще просил познакомить его с моей лучшей подругой, даже звонил ей, предлагал что-то», — сообщила Дарья в интервью журналу StarHit.