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Болезненный развод заставил Риту Дакоту отказаться от мыслей о будущем: «Не уверена, что когда-нибудь захочу еще детей»

28-летняя Рита Дакота объявила себя «закрытой для отношений» и сообщила, что больше не хочет детей.

Новость о том, что Рита Дакота разводится с Владом Соколовским после трех лет брака, удивила многих поклонников пары. До этого августа они считали эту семью идеальной, и когда певица обвинила отца своей маленькой дочки в многочисленных изменах даже во время ее беременности, долго не могли поверить в это. Многие называли случившееся пиар-ходом, но похоже, что артистка не шутит.

«"Лучше кошмарный конец, чем бесконечный кошмар". Я готова вообще ко всему, и самое крутое - не боюсь вообще ничего. Впервые в жизни мне не страшно ни-че-го! Когда трясешься за имущество, за деньги, за доли, за всякие такие вещи — то горько их терять. Когда не держишься ни за что и готов к любым раскладам — вселенная разворачивается так, что складывается все +- по справедливости. Ну и немаловажную роль играют те, кто "с тобой в лодке" в этом "увлекательном путешествии" под названием развод. Катя Гордон мой соратник. И еще она справедливая, умная женщина, вопреки мнению многих про "хайп и публичную казнь", Катя как раз из тех юристов, что полностью на моей стороне про мирный развод без шоу у Малахова и прочих прелестей публичных расставаний. Я очень рада, что, похоже, мы на финишной прямой. В этот день, я выкину в урну свои антидепрессанты и наверное подниму бокал игристого, хоть винишко и в прошлом)) Вообще, в любой истории важны люди. В любой», — написала Рита Дакота в блоге сегодня.

От неудачного брака у Риты останется дочь, в которой она души не чает. «Моя главная награда. Я вообще не понимаю, как такое бывает — я люблю ее с каждым днем все больше и больше. Мне кажется иногда, все, это предел, больше уже нереально. А на следующий день она обнимает меня за шею, улыбается во все 7,5 зубов и говорит "Маааама" — и все, я таю, сердце просто разрывается от всеобъемлющей любви. Дочь это сокровище. Я счастлива, что я мама дочери», — призналась певица.

Болезненный развод сильно ударил по самочувствию и настроению артистки. В недавних интервью она сообщала, что она потеряла голос на нервной почве, что «закрыта для отношений». С детьми Дакота тоже решила «завязать»: «Не уверена, что я когда-нибудь захочу еще детей, даже скорее всего уверена, что не захочу. Но я так счастлива, что у меня есть она, это было лучшим решением в моей жизни, лучшим испытанием, лучшим приключением. Моя Мия, ты будешь самым счастливым человеком на свете, я слово даю», — обратилась она к малышке.

Фото и видео: instagram

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