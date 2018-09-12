Болезненный развод заставил Риту Дакоту отказаться от мыслей о будущем: «Не уверена, что когда-нибудь захочу еще детей»

Новость о том, что Рита Дакота разводится с Владом Соколовским после трех лет брака, удивила многих поклонников пары. До этого августа они считали эту семью идеальной, и когда певица обвинила отца своей маленькой дочки в многочисленных изменах даже во время ее беременности, долго не могли поверить в это. Многие называли случившееся пиар-ходом, но похоже, что артистка не шутит.

«"Лучше кошмарный конец, чем бесконечный кошмар". Я готова вообще ко всему, и самое крутое - не боюсь вообще ничего. Впервые в жизни мне не страшно ни-че-го! Когда трясешься за имущество, за деньги, за доли, за всякие такие вещи — то горько их терять. Когда не держишься ни за что и готов к любым раскладам — вселенная разворачивается так, что складывается все +- по справедливости. Ну и немаловажную роль играют те, кто "с тобой в лодке" в этом "увлекательном путешествии" под названием развод. Катя Гордон мой соратник. И еще она справедливая, умная женщина, вопреки мнению многих про "хайп и публичную казнь", Катя как раз из тех юристов, что полностью на моей стороне про мирный развод без шоу у Малахова и прочих прелестей публичных расставаний. Я очень рада, что, похоже, мы на финишной прямой. В этот день, я выкину в урну свои антидепрессанты и наверное подниму бокал игристого, хоть винишко и в прошлом)) Вообще, в любой истории важны люди. В любой», — написала Рита Дакота в блоге сегодня.