Бойфренд Анны Семенович отдыхает отдельно от нее

Певица осталась в Москве, чтобы работать. Она выступала на новогодних концертах, ходила в кино и посещала различные мероприятия. Отпуск у артистки начался только 4-го января.

«Сегодня у меня первый день отпуска и он тоже расписан по минутам. Ну не могу я просто валяться на диване, мне все время надо что-то делать и быть очень активной. Я так круто встретила этот Новый год, я давно мечтала встретить его на улице, да еще и на любимой работе! В этом году я вышла на сцену под бой курантов и для меня это большое счастье. Мне даже немного жалко, что веселые, уличные Концерты закончились, но в этом году будет много разных концертов и мы обязательно с вами еще увидимся», — написала Анна и пообещала много фотографий.

В первый день она навестила Татьяну Навку и посмотрела ее ледовое шоу, от которого осталась в восторге.

Какой точки зрения придерживаетесь вы — влюбленные должны отдыхать вместе, или нет ничего страшного в самостоятельных путешествиях?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram