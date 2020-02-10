Богомолов поддержал Собчак в связи с премьерой на Первом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Константина Богомолова
В понедельник, 10 февраля, в эфир Первого канала выйдет шоу с Ксенией Собчак в «главной роли». Вместе с Александром Гордоном она станет ведущей ежедневного вечернего шоу «Док-ток» — сменяя друг друга, они будут обсуждать истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.
«„Док-ток“ — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы. Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад. И в какой-то момент канал предложил вот такой формат. Работа над „Док-ток“ была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру», — рассказала Ксения.
Константин Богомолов поддержал супругу в важный для нее день. «Единственная на Первом. Сегодня», — написал он в блоге.
«Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — прокомментировал проект Александр Гордон.
А выбудете смотреть это шоу?
Фото и видео: 1tv, globallookpress, instagram
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