Богомолов поддержал Собчак в связи с премьерой на Первом

В понедельник, 10 февраля, в эфир Первого канала выйдет шоу с Ксенией Собчак в «главной роли». Вместе с Александром Гордоном она станет ведущей ежедневного вечернего шоу «Док-ток» — сменяя друг друга, они будут обсуждать истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.

«„Док-ток“ — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы. Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад. И в какой-то момент канал предложил вот такой формат. Работа над „Док-ток“ была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру», — рассказала Ксения.

Константин Богомолов поддержал супругу в важный для нее день. «Единственная на Первом. Сегодня», — написал он в блоге.