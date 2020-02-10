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Богомолов поддержал Собчак в связи с премьерой на Первом

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Instagram Константина Богомолова

Ксения Собчак готовится к важной премьере — после трех лет согласований с Первым каналом она стала ведущей вечернего шоу.

В понедельник, 10 февраля, в эфир Первого канала выйдет шоу с Ксенией Собчак в «главной роли». Вместе с Александром Гордоном она станет ведущей ежедневного вечернего шоу «Док-ток» — сменяя друг друга, они будут обсуждать истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.

«„Док-ток“ — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы. Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад. И в какой-то момент канал предложил вот такой формат. Работа над „Док-ток“ была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру», — рассказала Ксения.

Константин Богомолов поддержал супругу в важный для нее день. «Единственная на Первом. Сегодня», — написал он в блоге.

«Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — прокомментировал проект Александр Гордон.

А выбудете смотреть это шоу?

Фото и видео: 1tv, globallookpress, instagram

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