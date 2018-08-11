«Бог ему судья, а мы не простим»: сестра Риты Дакоты прокомментировала ее болезненный развод с Владом Соколовским

Новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского оказалась столь неожиданной для многочисленных поклонников артистов, что они до последнего отказывались в нее верить. Однако сестра девушки Анна Чуприс подтвердила информацию о разрыве четы: «Во избежание домыслов о том, что это взлом или пиар — увы, это правда» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Господа журналисты, я прошу вас отнестись по-человечески и не писать ни мне, ни моим близким, ни моему менеджеру, я не готова давать никаких интервью и комментариев, всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Продолжение 👇🏼👇🏼👇🏼
Анна добавила: «Мы с девочками с Ритой каждый божий день и та боль, которую проживает наша сильная мудрая девочка — это невыносимо для всех, кто любит ее. В ночь, когда она узнала это — она выла от боли... и этого мы никогда ему не простим. Бог ему судья».
Друзья. Я благодарю всех вас за поддержку и сострадание. Я в шоке, скольким прекрасным сильным женщинам моя ситуация оказалась близка и созвучна, мне больно слышать это, я бы хотела обнять каждую из вас.. Я написала пост про развод не для того, чтобы мусолить это, но для того, чтобы оставить за собой право быть честной и говорить правду, как я делала всегда. В конце концов, это единственное, чего у меня никогда не отнять. И вас у меня не отнять.. На этом, собственно, всё. Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я не позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своём разрушенном браке я не стану. Так же прошу вас не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за всё светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза - за нашу дочь. Моё отношение к нему как к мужчине - мое личное дело, но моё отношение к нему как к отцу моего ребёнка всегда будет в высшей степени уважительным. Влад и Мия общаются, проводят время вместе, и я надеюсь так будет всегда. Я благодарю свою семью и друзей за то что проходят это вместе со мной за руки, и очень благодарю @katyagordon за то что взяла на себя всю бумажную волокиту, позволив мне, ни о чем не переживая, посвящать это время дочери, близким, и, впервые за много лет, себе. Я хочу мирного развода и верю, что нам хватит мудрости повести себя максимально человечно. Я чувствую ваши сердца. Это высшая награда и поддержка.
Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища в Подмосковье, была пышной и красивой. А в октябре 2017 года Рита и Влад впервые стали родителями. У них появилась дочь Мия.
Фото: Instagram