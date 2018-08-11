«Бог ему судья, а мы не простим»: сестра Риты Дакоты прокомментировала ее болезненный развод с Владом Соколовским

Анна добавила: «Мы с девочками с Ритой каждый божий день и та боль, которую проживает наша сильная мудрая девочка — это невыносимо для всех, кто любит ее. В ночь, когда она узнала это — она выла от боли... и этого мы никогда ему не простим. Бог ему судья».