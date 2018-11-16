Блеск в глазах и напутствия Лолиты Милявской: отпраздновавший развод Евгений Петросян намекнул на новые отношения

На днях известный юморист Евгений Петросян отпраздновал развод — в прямом смысле: с шампанским и блеском в глазах. «Раз в 29 лет Евгений Ваганович становится холостяком», — поздравил его адвокат Сергей Жорин.
Окрыленный свободой юморист намекнул, что готов к активным действиям: «Начнем новую историю», — сообщил он.
«Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению. И у Елены Григорьевны, я надеюсь, все будет хорошо, все наладится», — добавил Евгений Ваганович.
Фоном звучит трек Светланы Лободы «К Черту Любовь»: «Кто же мы теперь друг другу? Ложь, звонки — и все по кругу. Притворяюсь, будто я больше Не люблю тебя, не люблю...»
Поклонники Евгения Вагановича поздравили его с обретенной свободой. Среди напутствий было и послание от Лолиты Милявской. «Поздравляю с Разводом! 4-ды разведённая , Лолита)!», — написала певица.
Впрочем, не всем по душе решение юмориста. «Господи, как противно!!!! Прожить 30 лет в браке, чтобы сейчас так низко отмечать и выносить на публику факт развода! Как бы там ни было, но надо оставаться мужчиной», «Разве развод это хорошо? Тут грустить надо, а не радоваться», — упрекают подписчики блога. На критику Петросян предпочитает не реагировать.
А как считаете вы, стоит ли разводиться в столь почтенном возрасте? Или даты в паспортах не имеют значения?
Фото и видео: instagram