Блеск в глазах и напутствия Лолиты Милявской: отпраздновавший развод Евгений Петросян намекнул на новые отношения

На днях известный юморист Евгений Петросян отпраздновал развод — в прямом смысле: с шампанским и блеском в глазах. «Раз в 29 лет Евгений Ваганович становится холостяком», — поздравил его адвокат Сергей Жорин.

Окрыленный свободой юморист намекнул, что готов к активным действиям: «Начнем новую историю», — сообщил он.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению. И у Елены Григорьевны, я надеюсь, все будет хорошо, все наладится», — добавил Евгений Ваганович.