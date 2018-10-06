«Благодарна за достойный развод»: Анастасия Костенко высказалась о расставании

Увидев в СМИ заголовки «Анастасия Костенко рассказала о разводе», поклонники модели переполошились. Неужели в семье девушки и футболиста Дмитрия Тарасова не все гладко? Однако оказалось, что Анастасия решила рассказать порталу 7days.ru, как прошел развод ее родителей Виктории и Ярослава 19 лет назад.
«Я очень благодарна родителям за достойный развод, — заявила модель. — Не было никаких судов, унижений, выпрашивания алиментов и прочее. Очень важно расстаться красиво и молча».
Костенко добавила, что ее родительница поступила очень мудро и не стала запрещать дочери видеться с отцом, который вновь женился. «Мама всегда подсказывала мне, когда и с чем поздравлять папу и бабушку. А раз в неделю я обязательно приходила к ним ночевать... Родители мои дорогие, я вас люблю!» — говорит Костенко.
Напомним, в июле этого года Анастасия впервые стала мамой — она родила супругу дочь Милану. Красавица регулярно радует фолловеров нежными снимками с малышкой и с мужем.
Фото и видео: Instagram