logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Благодарна за достойный развод»: Анастасия Костенко высказалась о расставании

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Анастасия Костенко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
24-летняя Анастасия Костенко вспомнила, как расходились ее родители — Виктория Щербакова и Ярослав Костенко.

Увидев в СМИ заголовки «Анастасия Костенко рассказала о разводе», поклонники модели переполошились. Неужели в семье девушки и футболиста Дмитрия Тарасова не все гладко? Однако оказалось, что Анастасия решила рассказать порталу 7days.ru, как прошел развод ее родителей Виктории и Ярослава 19 лет назад.

«Я очень благодарна родителям за достойный развод, — заявила модель. — Не было никаких судов, унижений, выпрашивания алиментов и прочее. Очень важно расстаться красиво и молча».

Костенко добавила, что ее родительница поступила очень мудро и не стала запрещать дочери видеться с отцом, который вновь женился. «Мама всегда подсказывала мне, когда и с чем поздравлять папу и бабушку. А раз в неделю я обязательно приходила к ним ночевать... Родители мои дорогие, я вас люблю!» — говорит Костенко.

Напомним, в июле этого года Анастасия впервые стала мамой — она родила супругу дочь Милану. Красавица регулярно радует фолловеров нежными снимками с малышкой и с мужем.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников