«Благодарна за достойный развод»: Анастасия Костенко высказалась о расставании

Увидев в СМИ заголовки «Анастасия Костенко рассказала о разводе», поклонники модели переполошились. Неужели в семье девушки и футболиста Дмитрия Тарасова не все гладко? Однако оказалось, что Анастасия решила рассказать порталу 7days.ru, как прошел развод ее родителей Виктории и Ярослава 19 лет назад.

«Я очень благодарна родителям за достойный развод, — заявила модель. — Не было никаких судов, унижений, выпрашивания алиментов и прочее. Очень важно расстаться красиво и молча».