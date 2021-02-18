Бизнес-леди объяснила, почему мужчины боятся привлекательных женщин
Фото: instagram.com/sabzstax
Девушка регулярно сталкивается с несерьезным отношением со стороны сильного пола из-за вызывающей внешности. Как уточнила 29-летняя предпринимательница, она занимается торговлей криптовалютами и зарабатывает более 70 тысяч фунтов стерлингов (около семи миллионов рублей) в год.
Сабрина считает, что из-за роскошного образа жизни, высокого заработка и привлекательной фигуры мужчины боятся ее. Они не воспринимают Саггу всерьез и постоянно судят ее по внешности.
Предпринимательница напомнила, что в обществе бытует миф о том, что красивая и успешная женщина обязательно обеспечивается возлюбленным. «Я никогда ни от кого не зависела и всего добилась сама», - подчеркнула она.
Сабрина Саггу уверена: прежде чем заводить семью, люди должны состояться, научиться зарабатывать. Именно из-за нехватки денег, по ее мнению, распадается большинство браков. Девушка уточнила, что общество давит на девушек, заставляя думать о семье, а не о саморазвитии.
«Не торопитесь остепеняться и заводить отношения, вы будете иметь на это много времени. Я верю в то, что наша жизнь - это путь становления лучшей версией себя. А если вам посчастливилось найти любимого человека, который вас хвалит и поддерживает во всех ваших начинаниях, - это очень приятный бонус», - уточнила она.
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Фото: Instagram/@sabzstax
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