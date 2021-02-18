Бизнес-леди объяснила, почему мужчины боятся привлекательных женщин

Предпринимательница напомнила, что в обществе бытует миф о том, что красивая и успешная женщина обязательно обеспечивается возлюбленным. «Я никогда ни от кого не зависела и всего добилась сама», - подчеркнула она.

Сабрина Саггу уверена: прежде чем заводить семью, люди должны состояться, научиться зарабатывать. Именно из-за нехватки денег, по ее мнению, распадается большинство браков. Девушка уточнила, что общество давит на девушек, заставляя думать о семье, а не о саморазвитии.

«Не торопитесь остепеняться и заводить отношения, вы будете иметь на это много времени. Я верю в то, что наша жизнь - это путь становления лучшей версией себя. А если вам посчастливилось найти любимого человека, который вас хвалит и поддерживает во всех ваших начинаниях, - это очень приятный бонус», - уточнила она.

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