«Бесполезно клеить чашку — женщина стащила весь сервиз»: Сергей Шнуров намекнул, что его жена ушла к другому

Не так давно Сергей и Матильда Шнуровы внезапно объявили о своем расставании. Многие поклонники были уверены, что музыкант вновь изменил супруге и ее терпение наконец лопнуло. Однако в недавней откровенной беседе с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым Шнуров дал понять, что, возможно, неверна была Матильда.

«Матильда ушла от тебя? — К сожалению, да. — Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения? — Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз. — К кому же можно уйти от Шнура? — Да сам голову сломал», — такими фразами обменялись два знаменитых тезки.