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«Бесполезно клеить чашку — женщина стащила весь сервиз»: Сергей Шнуров намекнул, что его жена ушла к другому

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей и Матильда Шнуровы

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45-летний лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал откровенное интервью и еще раз затронул тему своего громкого развода.

Не так давно Сергей и Матильда Шнуровы внезапно объявили о своем расставании. Многие поклонники были уверены, что музыкант вновь изменил супруге и ее терпение наконец лопнуло. Однако в недавней откровенной беседе с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым Шнуров дал понять, что, возможно, неверна была Матильда.

«Матильда ушла от тебя? — К сожалению, да. — Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения? — Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз. — К кому же можно уйти от Шнура? — Да сам голову сломал», — такими фразами обменялись два знаменитых тезки.

Напомним, Сергей и Матильда Шнуровы прожили в браке почти 8 лет. Общих детей у них нет, но пара часто виделась с двумя взрослыми детьми рокера от предыдущих отношений.

Фото: Instagram

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