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Беременная экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина высказалась об «изменах» своего жениха

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Татьяны Терешиной

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Интернет-пользователи обсуждают видео, в котором жених певицы флиртует с неизвестной блондинкой.

Через неделю должна состояться свадьба 39-летней певицы Татьяны Терешиной и ее нового возлюбленного — 23-летнего бизнесмена Олега, однако пользователи Сети подозревают, что в отношениях пары все не так гладко. Несколько часов назад в Instagram было опубликовано видео, в котором жених беременной Терешиной флиртует с неизвестной блондинкой. Реакция Татьяны на видео последовала незамедлительно: «Видно, что задача была наснимать и разбить чужие отношения и чужую жизнь)), но я сначала прифигела, потом стало смешно. Со всех ракурсов, и так, и эдак, все с телефоном и все обязательно выложить)) такая примитивщина! Короче, по факту ничего ужасающего я не увидела. Господи, мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения. Ой, ну поднажрался, точнее пережрал и что там, дотронулся до ноги? Это так страшно, реально? Высосано из пальца. Ничего больше не смогли снять, потому что ничего и не было. Пьяные мужики некоторые и при своих бабах забываются. Идиотизм все, но это не катастрофа. Причем про эту лохматую я знаю, что она плакала, узнав, что у Олега свадьба, в той же Дружбе. Я все знаю, тк у нас нет таких прям секретов. Телка просто подсуетилась и думала, что ща она провернет свою тупую аферу. А ха ха ха))). Рита, там, где вы учились, я преподавала! Идите лучше занимайтесь своим делом, ковыряйтесь в гнилых ртах, у вас, наверное, это лучше получается, чем разбивать отношения)). И да, Я же писала, Олег любит ухоженных женщин, а не неряшливых. 16 у нас свадьба!».

Напомним, у Татьяны Терешиной есть четырехлетняя дочь Арис от отношений с телеведущим Славой Никитиным. В конце этого года певица и ее возлюбленный станут родителями — по слухам, у пары родится мальчик.

Фото и видео: instagram

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