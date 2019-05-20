«Берегите любовь»: Никита Пресняков показал трогательные фото с красавицей-женой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в 2017 году женился на 20-летней Алене Красновой. Парочка публикует много совместных фото в Instagram, причем, Никита делает это даже чаще, чем его жена. И каждый снимок вызывает восторг у подписчиков.
Никита поделился с фолловерами новыми снимками с Аленой, причем их запечатлели профессиональные фотографы. Никита признался, что фотосессии не любит, но результатом остался доволен. На фото Алена позирует в белоснежном платье, похожем на подвенечное. Никита выбрал стильный костюм в клетку.
«Совмесные фотосессии для нас редкость) я вообще не люблю фотографироваться, если честно, но все же не пожалел, что выбрались! Спасибо талантливым девчонкам за фотки! Зачет!», - подписал он фотосессию (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники пожелали Никите и Алене сохранять любовь и нежность друг к другу как можно дольше. «Никита, так приятно на вас смотреть!! Видно что действительно любите, сохраните в себе эту нежность как можно дольше!!!», «Это норм что мужчина не любит фотографироваться. Но согласись, когда запечатлен красивый, приятный момент это круто! И детям показать будет что», «Красивые. Будьте всегда счастливы и здоровы», - пожелали подписчики.
Вам нравится пара Никиты и Алены?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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