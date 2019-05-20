«Берегите любовь»: Никита Пресняков показал трогательные фото с красавицей-женой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в 2017 году женился на 20-летней Алене Красновой. Парочка публикует много совместных фото в Instagram, причем, Никита делает это даже чаще, чем его жена. И каждый снимок вызывает восторг у подписчиков.

Никита поделился с фолловерами новыми снимками с Аленой, причем их запечатлели профессиональные фотографы. Никита признался, что фотосессии не любит, но результатом остался доволен. На фото Алена позирует в белоснежном платье, похожем на подвенечное. Никита выбрал стильный костюм в клетку.