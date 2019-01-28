Белые наряды и счастливые улыбки: Анастасия Решетова и Тимати сыграли тайную свадьбу в Доминикане?

«Красивая пара!!!», «Это свадьба?», «Кольцо на правой руке ) поженились похоже) счастья им», «Свадьба! Кольцо! Поздравляю», «Походу да, муж и жена», «Поженились 😍 счастья вам», «Очень гармонично смотритесь», «Поздравляю со свадьбой», «Вы прошли через столько грязи в свой адрес как пара. Счастья вам бесконечного! Всегда верила в вашу искренность! Берегите друг друга», — поздравляют поклонники.

На протяжении всего отдыха Анастасия выбирала наряды белого цвета, что укрепило их уверенность.