Арман Давлетьяров поздравил красавицу-жену с годовщиной: «Мы счастливы и воспитываем пятерых детей»

Супруга Армана Давлетьярова - его надежный тыл. Она редко позирует для совместных фотографий в соцсетях, предпочитая семью публичной жизни.

«К 33 годам я все еще не был женат. И вот однажды мне звонит мама: "Сынок, мне уже почти 70, если со мной что-нибудь случится, ты же останешься совсем один! Женись уже на ком хочешь - мне даже не так важно, казашкой она будет или нет". Я растрогался и сказал: "Мам, как скажешь". "А давай, мы тебе сами найдем хорошую невесту из нашего рода? Если найдем, ты женишься?" - продолжала она. Я, чтобы маму успокоить, сказал: "Конечно". Проходит несколько дней, мне звонят и говорят: "Нашли! Срочно прилетай в Ташкент". Что делать - лечу. После долгого перелета захожу в чей-то двор, какие-то павлины, фонтаны - я уставший, все как в тумане. Мне говорят: "Сейчас выйдет девушка, ты обрати на нее внимание, только не рассматривай, как ты привык - по-московски, а просто скажи, понравится она тебе или нет". Смотрю, идет девушка... Сейчас порой говорю жене: "Мне казалось, ты в тот момент шла с кувшином". А она поправляет: "Да с каким кувшином - я шла с чайником!"», - так рассказывал Арман о знакомстве с женщиной, которая стала его судьбой.

Знакомство было настолько удачным, что привело к образованию надежной и крепкой семьи, в которой осенью 2018 года родился пятый ребенок.