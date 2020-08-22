Арман Давлетьяров поздравил красавицу-жену с годовщиной: «Мы счастливы и воспитываем пятерых детей»
Фото: Instagram Армана Давлетьярова
«Сегодня 17 лет как мы вместе, годовщина нашей свадьбы! Чего только не было в нашей жизни за эти годы-трудности и потери, радости и победы. Главное что мы вместе, мы счастливы и сегодня воспитываем пятерых наших любимых детей. Мама нами довольна, а это для нас очень важно. Смотрим в одном направлении и у нас еще много планов на долгие годы вперед!) Все мои победы и достижения благодаря поддержке и любви моей семьи и моей супруги. Спасибо Всевышнему за все что есть в нашей жизни! Любите и будьте любимы всегда», - написал он.
Супруга Армана Давлетьярова - его надежный тыл. Она редко позирует для совместных фотографий в соцсетях, предпочитая семью публичной жизни.
«К 33 годам я все еще не был женат. И вот однажды мне звонит мама: "Сынок, мне уже почти 70, если со мной что-нибудь случится, ты же останешься совсем один! Женись уже на ком хочешь - мне даже не так важно, казашкой она будет или нет". Я растрогался и сказал: "Мам, как скажешь". "А давай, мы тебе сами найдем хорошую невесту из нашего рода? Если найдем, ты женишься?" - продолжала она. Я, чтобы маму успокоить, сказал: "Конечно". Проходит несколько дней, мне звонят и говорят: "Нашли! Срочно прилетай в Ташкент". Что делать - лечу. После долгого перелета захожу в чей-то двор, какие-то павлины, фонтаны - я уставший, все как в тумане. Мне говорят: "Сейчас выйдет девушка, ты обрати на нее внимание, только не рассматривай, как ты привык - по-московски, а просто скажи, понравится она тебе или нет". Смотрю, идет девушка... Сейчас порой говорю жене: "Мне казалось, ты в тот момент шла с кувшином". А она поправляет: "Да с каким кувшином - я шла с чайником!"», - так рассказывал Арман о знакомстве с женщиной, которая стала его судьбой.
Знакомство было настолько удачным, что привело к образованию надежной и крепкой семьи, в которой осенью 2018 года родился пятый ребенок.
Фото и видео: Instagram/@arman_dav
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