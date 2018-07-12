«Ариша очень ревнует меня ко всем»: Анастасия Волочкова рассказала о сложностях в общении с 12-летней дочерью

После расставания Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина их общая дочь Ариадна, разумеется, осталась с мамой. Балерина дала девочке свою фамилию и воспитывает ее одна. Она призналась в новом интервью журналу «Антенна-Телесемь», что сейчас у Ариши начался переходный возраст и у них, естественно, возникли сложности в отношениях.

«И к мужчинам, и к другим детям, и к посторонним людям Ариша меня очень сильно ревнует. Она обделена отцовским вниманием. Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей», — заявила Волочкова.