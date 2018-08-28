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Анжелика Варум прокомментировала слухи о расставании с Леонидом Агутиным

Серый слайд, который
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Леонид Агутин и Анжелика Варум

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49-летняя Анжелика Варум наконец отреагировала на сплетни по поводу ее возможного скорого развода с 50-летним Леонидом Агутиным.

Анжелика Варум «заварила кашу» со слухами о разводе с мужем — она опубликовала в своем микроблоге грустные стихи о расставании и страдании — а потом долго отмалчивалась. Однако накануне певица все же решила высказаться на этот счет и сделала это в свойственной ей ироничной манере.

«Вот уж и вправду, краткость — сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку!)))» — написала Анжелика (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Ее супруг вторит в своем Instagram: «Вчера испортил себе вечер, начитался небылиц про нас. Якобы люди из близкого окружения рассказывают.. и дальше начинается абсолютный вымысел. А тем временем, у нас выходной. Мы дома целый день. Вдвоем. Вернее, втроем с кошкой. И никакие пересуды и россказни нам этот день не испортят». Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум 15 июля отметили 18-ю годовщину свадьбы.

Фото: Instagram

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