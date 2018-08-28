Анжелика Варум прокомментировала слухи о расставании с Леонидом Агутиным

Анжелика Варум «заварила кашу» со слухами о разводе с мужем — она опубликовала в своем микроблоге грустные стихи о расставании и страдании — а потом долго отмалчивалась. Однако накануне певица все же решила высказаться на этот счет и сделала это в свойственной ей ироничной манере.

«Вот уж и вправду, краткость — сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку!)))» — написала Анжелика (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).