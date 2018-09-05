Анжелика Варум и Леонид Агутин показали семейную идиллию после слухов об изменах

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Леонид Агутин увлекся своей молодой протеже, 25-летней участницей «Голоса» Элиной Чагой. На это обстоятельство якобы намекнули печальные стихи, опубликованные супругой певца Анжеликой Варум в ее Instagram. Но в итоге оба супруга опровергли информацию о проблемах в своем браке, а 4 сентября еще и вышли вместе в свет.