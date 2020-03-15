passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с молодым бойфрендом: «Иногда нужно уходить»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Седокова и Янис Тимма

Фото: Instagram

Экс-«ВИА Гра» опубликовала в Instagram странный пост, который переполошил ее подписчиков.

Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с молодым бойфрендом, высказавшись в социальной сети о непростых отношениях.

«Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?», — заинтриговала Анна подписчиков.

«Анюта, не пугай», «Что? Опять?», «Это к чему? Расстались что ли?», «Что я прочитала? Неужели расстались?», «Не поняла! У вас с Тиммой все хорошо?», «Тимма все, на берегу остался?», — усыпали Анну вопросами, на которые она не ответила.

Но судя по сториз, которые опубликовал Янис Тимма, все у них с Анной хорошо. Просто артистка решила привлечь внимание, что у нее с успехом получилось. О своем романе Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма объявили осенью 2019 года. Тогда признания в чувствах сопровождались скандалом: Анна выясняла отношения с бывшей женой возлюбленного.

Все об этой истории можно прочитать в наших новостях.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!