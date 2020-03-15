Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с молодым бойфрендом: «Иногда нужно уходить»

«Анюта, не пугай», «Что? Опять?», «Это к чему? Расстались что ли?», «Что я прочитала? Неужели расстались?», «Не поняла! У вас с Тиммой все хорошо?», «Тимма все, на берегу остался?», — усыпали Анну вопросами, на которые она не ответила.

Но судя по сториз, которые опубликовал Янис Тимма, все у них с Анной хорошо. Просто артистка решила привлечь внимание, что у нее с успехом получилось. О своем романе Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма объявили осенью 2019 года. Тогда признания в чувствах сопровождались скандалом: Анна выясняла отношения с бывшей женой возлюбленного.

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