Анна Седокова призналась в чувствах к молодому избраннику в день его рождения: «Очень люблю. Всегда рядом»

Роман 37-летней Анны Седоковой и 28-летнего баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тиммы длится уже больше года. Начинались их отношения не гладко (Янис ушел из семьи, где рос маленький сын), но сейчас, похоже, страсти улеглись, и Анна с молодым возлюбленным наслаждается любовной идиллией.

«С днем рождения, любимый. Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать. Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом. Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше... И никогда не хочу знать. Я тебя очень люблю. Я всегда рядом», — эмоционально написала Анна в социальной сети.