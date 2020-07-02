Анна Седокова призналась в чувствах к молодому избраннику в день его рождения: «Очень люблю. Всегда рядом»
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Роман 37-летней Анны Седоковой и 28-летнего баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тиммы длится уже больше года. Начинались их отношения не гладко (Янис ушел из семьи, где рос маленький сын), но сейчас, похоже, страсти улеглись, и Анна с молодым возлюбленным наслаждается любовной идиллией.
«С днем рождения, любимый. Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать. Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом. Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше... И никогда не хочу знать. Я тебя очень люблю. Я всегда рядом», — эмоционально написала Анна в социальной сети.
«Люблю тебя очень сильно», — ответил в комментарии Янис.
Напомним, Анна дважды была замужем и у нее есть трое детей от разных мужчин. Старшая дочь Алина и сын Гектор живут с ней, а младшая дочь Моника — с отцом в США. Янис после громкого скандала с женой сумел наладить с ней отношения и они вместе растят маленького сына.
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
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