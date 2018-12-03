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Анна Седокова призналась, что ее связывает с Анатолием Цоем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Седоковой

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Певица откровенно рассказала об отношениях с солистом группы MBAND.

Многочисленные поклонники не раз подозревали певицу Анну Седокову в романтических чувствах к солисту группы MBAND Анатолию Цою. Более того, 29-летнему певцу приписывают отцовство — якобы Анна родила сына Гектора именно от него. Несколько часов назад Седокова опубликовала новый пост в Instagram, в котором вновь высказалась на тему своих отношений с Анатолием: « Все таки жаль, что у нас с тобой @anatoliytsoy_official так и не было романа 😂 А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Есть выражение, что она бывает либо #до , либо #после )».

«Такая пара красивая», «Очень жаль, что у вас не было романа», «Все может у вас еще быть», «Дети рождаются в любви, но никак не в дружбе», «Вы очень друг другу подходите, классная пара получилась бы», «Вы здесь такие милые и красивые» — написали Анне подписчики.

А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

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