Анна Седокова призналась, что ее связывает с Анатолием Цоем

«Такая пара красивая», «Очень жаль, что у вас не было романа», «Все может у вас еще быть», «Дети рождаются в любви, но никак не в дружбе», «Вы очень друг другу подходите, классная пара получилась бы», «Вы здесь такие милые и красивые» — написали Анне подписчики.

А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?