Анна Седокова призналась, что ее связывает с Анатолием Цоем

Многочисленные поклонники не раз подозревали певицу Анну Седокову в романтических чувствах к солисту группы MBAND Анатолию Цою. Более того, 29-летнему певцу приписывают отцовство — якобы Анна родила сына Гектора именно от него. Несколько часов назад Седокова опубликовала новый пост в Instagram, в котором вновь высказалась на тему своих отношений с Анатолием: « Все таки жаль, что у нас с тобой @anatoliytsoy_official так и не было романа 😂 А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Есть выражение, что она бывает либо #до , либо #после )».
«Такая пара красивая», «Очень жаль, что у вас не было романа», «Все может у вас еще быть», «Дети рождаются в любви, но никак не в дружбе», «Вы очень друг другу подходите, классная пара получилась бы», «Вы здесь такие милые и красивые» — написали Анне подписчики.
А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?