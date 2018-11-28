Анна Седокова надеется встретить настоящую любовь

Сегодня, 16 декабря, певица Анна Седокова отмечает день рождения. В преддверии дня рождения экс-солистка группы «ВИА Гра» дала откровенное интервью журналу «Телепрограмма», в котором поделилась своими взглядами на жизнь.

В данный момент певица не состоит в отношениях, но не теряет надежду однажды вновь выйти замуж: «Я продолжаю верить в настоящий брак, хотя это и дурацкое слово. Верить в то, что отношения должны быть скреплены брачным союзом, если двое людей уверены друг в друге. Мне кажется, что так гордо звучат фразы: «Ты моя жена» и «Ты мой муж». Это намного лучше, чем: «Девушка, с которой я живу». Когда мужчина делает предложение и жениться — это говорит о его серьезных отношениях, а несерьезных отношений мне больше не надо».