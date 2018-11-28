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Анна Седокова надеется встретить настоящую любовь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Седоковой

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В честь своего 36-летия певица рассказала о своем отношении к браку.

Сегодня, 16 декабря, певица Анна Седокова отмечает день рождения. В преддверии дня рождения экс-солистка группы «ВИА Гра» дала откровенное интервью журналу «Телепрограмма», в котором поделилась своими взглядами на жизнь.

В данный момент певица не состоит в отношениях, но не теряет надежду однажды вновь выйти замуж: «Я продолжаю верить в настоящий брак, хотя это и дурацкое слово. Верить в то, что отношения должны быть скреплены брачным союзом, если двое людей уверены друг в друге. Мне кажется, что так гордо звучат фразы: «Ты моя жена» и «Ты мой муж». Это намного лучше, чем: «Девушка, с которой я живу». Когда мужчина делает предложение и жениться — это говорит о его серьезных отношениях, а несерьезных отношений мне больше не надо».

При этом Анне очень важно отношение ее потенциального возлюбленного к ее детям: «Если честно, мне жутко нравится, когда делают подарки не мне, а детям. Мне кажется, это крайне мило. Это переход на новый уровень отношений… Очень и очень меня радует, когда передают подарки девочкам или Гектору. Еще я обожаю большие и красивые цветы».

Напомним, Анна Седокова была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, которому родила дочь Алину. В браке с бизнесменом Максимом Чернявским у певицы родилась дочь Моника. Отцом полуторагодовалого Гектора, по слухам, является бизнесмен Артем Комаров, отношения с которым Анна прекратила практически сразу после родов.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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