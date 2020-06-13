Анна Седокова и Янис Тимма делятся нежностью с поклонниками: «Ты мой Миконос»

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Напомним, Анна Седокова дважды была замужем. От первого брака с футболистом Валентином Белькевичем у певицы есть дочь Алина, а в союзе с бизнесменом Максимом Чернявским родилась дочь Моника. Сына Гектора экс-солистка группы «ВИА Гра» родила, по слухам, от бизнесмена Артема Комарова. В свою очередь, у Яниса Тиммы есть маленький сын Кристиан от теперь уже бывшей супруги Саны.

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