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Анна Плетнева помирилась с 15-летней дочерью и наконец рассказала о семейной жизни

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я выбрал вместо рекламы.
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Анна Плетнева

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41-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дала откровенное интервью о своей семейной жизни и детях.

Далеко не все поклонники певицы Анны Плетневой знают, что на самом деле она — многодетная мама и счастливая жена бизнесмена Кирилла Сырова. Звезда настолько успешно скрывает свою семейную жизнь, что многие и не подозревали о ее беременностях. На днях Анна дала большое интервью порталу Woman.ru и рассказала, что в последнее время часто конфликтовала со старшей дочерью Варварой, но в итоге смогла найти с девочкой общий язык.

«Варя — подросток, и хоть мне казалось, что я прогрессивная мама и понимаю молодых людей, мне никак не удавалось восстановить с ней связь. Я долго искала пути решения. Моя энергия и силы просто утекали в черную дыру: я не могла ничего делать, спать, есть. Не могла жить. В какой-то момент мне пришло в голову попробовать решить нашу проблему нестандартным способом — написать песню про нее и вообще всех подростков, которым на самом-то деле нужна любовь и ничего больше. После того, как песня была написана («Воскресный ангел», — прим. ред.), я предложила Варе сняться в клипе. Съемки проходили в Париже. Из Москвы мы улетали буквально на ножах, а через сутки вернулись лучшими подругами», — рассказала Плетнева.

Молодая мама также поведала, как относится к своим родительским обязанностям и воспитанию детей: «Плохая девочка не дает мне окончательно сойти с ума и превратиться в маму-куру, которая доведет до края и себя, и своих детей. И наоборот: зная, что внутри я хорошая мама и человек с правильными ценностями в жизни, могу позволить себе быть на сцене распутной, развязной раздолбайкой. Такой кайф — переключаться. Это очень важно для меня».

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Velvet Music

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