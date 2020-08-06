Анна Хилькевич впервые высказалась о причинах развода с первым мужем: «Мы были просто сожители»
Фото: Instagram/@annakhilkevich
33-летняя Анна Хилькевич уже пять лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артуром Волковым. Этот брак стал для звезды сериала «Универ» вторым.
Первым супругом красавицы-блондинки стал директор по объектам телесериала «Барвиха» Антон Покрепа. Ранее Анна не рассказывала о причинах развода с первым мужем. Лишь спустя восемь лет после расставания Хилькевич приоткрыла завесу тайны.
«Я впервые выскочила замуж в 25. Брак не продержался и года – отношения дали трещину на каком-то там (по моему, 4-м году совместной жизни). Не буду вдаваться в подробности, но суть была следующей — отношения были настолько стабильные, настолько спокойные и ровные, что в них не было места чувствам! Да-да... меня не покидало ощущение, что мы просто сожители, которые просто уважают друг друга, никогда не ссорятся. И, с одной стороны, такая стабильность и уверенность — это круто, но все же это не любовь. Поэтому решиться на этот шаг было непросто. Но последним гвоздем в крышке брака стал его отказ заводить детей. Он не захотел. А я очень хотела. И в то лето меня утвердили на «Универ», я стала пропадать на съёмках, отношения совсем сошли на НЕТ, и я предложила расстаться. Он был не против. И так вот мирно и спокойно мы разошлись)) и больше не общались))», — написала актриса в Instagram.
Анна не скрывает, что неудачный опыт помог ей осознать, почему ранний брак не так хорош: «Уверена, если бы мы не поженились, мы бы все равно расстались🤷🏼♀️ Поэтому я против ранних браков. В голове ещё нет ясного знания себя, своих целей, чувства понимания и принятия своего партнёра. Да и разница между 24-25-летней и 30-летней мамой на лицо)) ну, по крайней мере, у меня так точно)))».
Заветная мечта Анны Хилькевич исполнилась в 2015 году — актриса родила избраннику дочь Арианну. Спустя три года на свет появилась младшая дочь Хилькевич и Волкова Мария. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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