Анна Хилькевич впервые высказалась о причинах развода с первым мужем: «Мы были просто сожители»

Первым супругом красавицы-блондинки стал директор по объектам телесериала «Барвиха» Антон Покрепа. Ранее Анна не рассказывала о причинах развода с первым мужем. Лишь спустя восемь лет после расставания Хилькевич приоткрыла завесу тайны.

«Я впервые выскочила замуж в 25. Брак не продержался и года – отношения дали трещину на каком-то там (по моему, 4-м году совместной жизни). Не буду вдаваться в подробности, но суть была следующей — отношения были настолько стабильные, настолько спокойные и ровные, что в них не было места чувствам! Да-да... меня не покидало ощущение, что мы просто сожители, которые просто уважают друг друга, никогда не ссорятся. И, с одной стороны, такая стабильность и уверенность — это круто, но все же это не любовь. Поэтому решиться на этот шаг было непросто. Но последним гвоздем в крышке брака стал его отказ заводить детей. Он не захотел. А я очень хотела. И в то лето меня утвердили на «Универ», я стала пропадать на съёмках, отношения совсем сошли на НЕТ, и я предложила расстаться. Он был не против. И так вот мирно и спокойно мы разошлись)) и больше не общались))», — написала актриса в Instagram.