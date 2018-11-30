Анна Хилькевич опровергла слухи о разводе с мужем

32-летняя Анна Хилькевич — активный пользователь социальных сетей. Актриса часто рассказывает подписчикам о семейной жизни и материнстве, публикует снимки с двухлетней дочерью Арианной. Бдительные фолловеры обратили внимание на то, что в блоге Анны давно не появлялись фотографии с супругом — бизнесменом Артуром Волковым. Некоторые посчитали, что это может свидетельствовать о разводе пары. В одной из последних публикаций актриса прокомментировала домыслы интернет-пользователей: «Ловите порцию весёлого бреда от некоторых персонажей моей страницы)))) в целях уважения к личному пространству, да и вообще, замазываю имена авторов этих произведений))) но это угар, ребят 😂🤦🏼♀️ @mr.ar4i посмотри, что мы творим, не выкладывая совместные фотографии!😝 поэтому я публикую совместную! Правда, она была сделана год назад!😂 милый, ну, что, давай расскажем людям уже правду?;)».
Многочисленные подписчики посоветовали Анне обращать меньше внимания на недоброжелателей: «Ох и бред люди несут», «Повеселили) Здоровья вашей крутой семье», «Анна, некоторым людям просто всегда нужно что-то говорить», «Люди, не имейте наглости лезть в чужую жизнь», «Анют, представляете насколько скучной была бы ваша жизнь без таких комментаторов», «Что люди пишут, это просто ужас, фантазия зашкаливает, просто не обращайте внимания».
Напомним, Анна Хилькевич замужем за Артуром Волковым с 2015 года. У пары две дочери - двухлетняя Арианна и Мария, которая родилась в августе этого года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим. ред.)
Фото: instagram
Текст: Наталья Емельянова