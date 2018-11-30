Анна Хилькевич опровергла слухи о разводе с мужем

32-летняя Анна Хилькевич — активный пользователь социальных сетей. Актриса часто рассказывает подписчикам о семейной жизни и материнстве, публикует снимки с двухлетней дочерью Арианной. Бдительные фолловеры обратили внимание на то, что в блоге Анны давно не появлялись фотографии с супругом — бизнесменом Артуром Волковым. Некоторые посчитали, что это может свидетельствовать о разводе пары. В одной из последних публикаций актриса прокомментировала домыслы интернет-пользователей: «Ловите порцию весёлого бреда от некоторых персонажей моей страницы)))) в целях уважения к личному пространству, да и вообще, замазываю имена авторов этих произведений))) но это угар, ребят 😂🤦🏼‍♀️ @mr.ar4i посмотри, что мы творим, не выкладывая совместные фотографии!😝 поэтому я публикую совместную! Правда, она была сделана год назад!😂 милый, ну, что, давай расскажем людям уже правду?;)».