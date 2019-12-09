«Родители подумали, что это удобно»: Анна Большова рассказала о жизни в браке со сводным братом и свахе-мачехе

Очередной гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» стала актриса Анна Большова. В эфире она рассказала историю своего первого брака, которая на первый взгляд может показаться неправдоподобной, но произошла в реальной жизни.

Актриса начала с рассказа о родной матери. С ней она не общается уже 21 год. А вот мачеха стала для Анны родным человеком, с мнением которого она считалась всегда. «Вторая мама» появилась в жизни Анны, когда той был 21 год. Одновременно с ней в ее жизнь пришел юноша по имени Антон, который несмотря на разницу в возрасте (молодой человек на 7 лет младше) стал... ее мужем.

Общей крови у Анны и Антона нет, поэтому члены семьи против не были. «Родители подумали, что это удобно: все в дом», — шутит актриса.

Для молодой семьи была приобретена квартира по соседству, и когда она была оборудована, влюбленные решили развестись — семья «продержалась» всего пару лет. «Я уже дозрела до пополнения семейства, а он был совсем юным», — прокомментировала Анна.

Сводные брат и сестра остались в хороших отношениях: мачеха изначально была на стороне несостоявшейся супруги сына, а Антон даже присутствовал на следующей свадьбе своей бывшей жены. Спустя какое-то время он и сам женился на женщине, которая была его старше, и даже чуть старше Анны («Ну вот так вот ему нравится», — комментирует актриса) — в новой семье родилась дочка.

Знакомству с вторым мужем актрисы, кстати также поспособствовала мачеха. У Анны и Александра родился сын.