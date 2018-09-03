Ани Лорак: «Тот, кто любит, не предаст»

Месяц назад общественность была шокирована, узнав, что, пока Ани Лорак зарабатывает деньги на жизнь своей семьи, ее супруг, Мурат Налчаджиоглу, проводит время в одном из киевских караоке-клубов в компании молодой красотки Яны Беляевой. Внимательные поклонники заметили, что Ани перестала носить обручальное кольцо, а на днях, за кулисами музыкального конкурса «Новая волна», певица откровенно рассказала о предательстве: «Я не смогу простить предательства, ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть». Как сообщают Dni.ru, при этом артистка умоляет женщин всей земли быть терпеливыми, милосердными и уметь уступать, ведь они настоящие дивы любви.
Стоит отметить, что в этом году дочь певицы София пошла в первый класс одной из престижных гимназий в Подмосковье, стоимость обучения в которой свыше двух миллионов рублей в год. Ани вместе с супругом проводила девочку в первый класс, отец Софии поделился нежным фото со школьной линейки, которое трогательно подписал: «Первый школьный день. Спасибо, Боже, что я его увидел. Благослови мою семью и всех детей в мире. Прости мне все мои ошибки. Дай мне силу, чтобы никогда не сдаваться». Однако интернет-пользователи уверены, что певица не простила неверного супруга, а лишь согласилась общаться с ним ради семилетней дочки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram