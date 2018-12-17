Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу готовятся к скорой встрече в суде

Совсем скоро, 24 декабря, в 10:30 утра в Шевченковском суде города Киева состоится первое слушание по делу о разводе украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Супругам предстоит решить вопросы, касающиеся опеки над их общей дочерью, а также, если не был заключен брачный контракт, разделить нажитое в браке имущество.
Судя по всему, звездная мама настроена решительно. «А вы готовы быть режиссером своей жизни?», — спросила она на днях поклонников, опубликовав дерзкое фото. Именно она стала инициатором процесса, решив не закрывать глаза на супружескую неверность.
Ее пока еще муж, по всей видимости, полагается на судьбу. Мужчина публикует на своей странице в Instagram мотивирующие послания и фотографии любимой дочери.
Пара старается не комментировать происходящее в их жизни. Однако прессе стало известно, что они планируют сохранить хороши отношения ради маленькой Софии.
Как считаете, возможно ли примирение между супругами?
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram