Анджелина Джоли унизила свою «заклятую подругу» Амаль Клуни

Для поклонников давно не секрет, что отношения Анджелины Джоли и Амаль Клуни сложно назвать дружескими. Они не общались и в самом начале романа юриста из Ливана с голливудским актером, а сейчас и вовсе рассорились в пух и прах.

На днях стало известно, что же стало причиной этого конфликта. Источник из окружения Анджелины признался в интервью британской газете The Sun, что актриса презрительно назвала Амаль «plus one». Так обычно называют тех, кто сопровождает знаменитостей на мероприятиях, намекая на то, что в данном случае без Джорджа Клуни его жена «никто».