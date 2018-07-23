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Анджелина Джоли унизила свою «заклятую подругу» Амаль Клуни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Амаль Клуни

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В Сети обсуждают причины ссоры 43-летней Анджелины Джоли и 40-летней Амаль Клуни.

Для поклонников давно не секрет, что отношения Анджелины Джоли и Амаль Клуни сложно назвать дружескими. Они не общались и в самом начале романа юриста из Ливана с голливудским актером, а сейчас и вовсе рассорились в пух и прах.

На днях стало известно, что же стало причиной этого конфликта. Источник из окружения Анджелины признался в интервью британской газете The Sun, что актриса презрительно назвала Амаль «plus one». Так обычно называют тех, кто сопровождает знаменитостей на мероприятиях, намекая на то, что в данном случае без Джорджа Клуни его жена «никто».

Впрочем, Джоли высказалась в таком ключе не просто так: говорят, что во время особенно напряженного периода в бракоразводном процессе звезды «Малефисенты» и Брэда Питта Амаль заявила друзьям, что «Анджелина совершенно обезумела». Эти сплетни, разумеется, дошли до Энджи и — неудивительно — привели ее в ярость.

Как бы там ни было, общие знакомые Джоли и Клуни пытаются примирить знаменитостей, однако пока безуспешно. Как вы думаете, Анджелина и Амаль еще смогут найти общий язык?

Фото: Stephen Lock, Hubert Boesl, Dirk Waem, Mehdi Taamallah, Mayer/face to face, I-Images, Nancy Kaszerman, AUG/face to face / Global Look Press

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