Анджелина Джоли унизила свою «заклятую подругу» Амаль Клуни

Впрочем, Джоли высказалась в таком ключе не просто так: говорят, что во время особенно напряженного периода в бракоразводном процессе звезды «Малефисенты» и Брэда Питта Амаль заявила друзьям, что «Анджелина совершенно обезумела». Эти сплетни, разумеется, дошли до Энджи и — неудивительно — привели ее в ярость.

Как бы там ни было, общие знакомые Джоли и Клуни пытаются примирить знаменитостей, однако пока безуспешно. Как вы думаете, Анджелина и Амаль еще смогут найти общий язык?

Фото: Stephen Lock, Hubert Boesl, Dirk Waem, Mehdi Taamallah, Mayer/face to face, I-Images, Nancy Kaszerman, AUG/face to face / Global Look Press